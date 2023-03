Rock-Coverband „Crush“ lässt in Schwetzingen den „Grünen Baum“ wackeln

Schwetzingen. Beim hiesigen Publikum konnte sich die Band aus Mannheim durch verschiedene Auftritte in den vergangenen Jahren einen Namen machen. Im „Grünen Baum“ waren „Crush“ zuletzt im März 2022 zu Gast. Nun kommen die sechs Musiker um Sänger Rainer Herrmann zurück und haben einen neuen Mann mit dabei: Seit August letzten Jahres werden sie durch Marc Fibich am Bass unterstützt.

Mit dem Auftritt in Schwetzingen fällt auch gleichzeitig der Startschuss für die Livemusik-Saison 2023, für die „Crush“ dieses Jahr ein paar besondere Termine im Kalender stehen haben. Neben Weinfesten und Kerwen in der Pfalz sowie im Mannheimer Raum wird vor allem der geplante Auftritt beim Altstadtfest in Ladenburg ein Highlight werden. Aber auch in Neckargemünd oder Karlsruhe feiern „Crush“ dieses Jahr Premiere.

Dabei setzen die erfahrenen Musiker weiterhin auf gute, handgemachte Rockmusik aus den vergangenen Jahrzehnten bis heute und verzichten dabei weitestgehend auf technische Hilfsmittel.

Davon können sich die Gäste im „Grünen Baum“ an diesem Freitag ab 21 Uhr überzeugen.