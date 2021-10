595 Tage ist es her, dass die Kölner Band AnnenMaykantereit mit dem vielsagenden Titel „Ausgehen“ das letzte Konzert in der restlos ausverkauften Mannheimer SAP Arena beendet hat. 85 Wochen später strömen immerhin 4500 Besucherinnen und Besucher zu Roland Kaiser, bei ohne Oberrang gebuchter Halle hätten 5500 Platz gefunden. Die Resonanz ist von Stadt zu Stadt verschieden: In Stuttgart kamen

...