Rollhockey erleben

Die Hockeyspieler der „Huskies“ von der DJK Schwetzingen richten am Sonntag, 7. August, einen Spieltag aus, an dem alle Mannschaften der baden-württembergischen Starter Liga zu Gast auf dem Johannes-Tegethoff-Inlinehockeyfeld neben der „Alla hopp“-Anlage in Schwetzingen sind. An diesem Tag wird die Vorrunde der Pro Roller Hockey League (PRHL) komplettiert.

Gespielt werden drei Miniturniere jeder gegen jeden zweimal 20 Minuten. Den Anfang machen um 8 Uhr die Teams der Nordheim „Piranhas“, der Kirrweiler „Knights“ und der Schwetzinger „Huskies I“. Um 12 Uhr geht es mit den Spielen der Karlsruher „White Stacks II“, der „Blue Devils“ Mannheim und Schwetzinger „Huskies Ib“ weiter. Zum Schluss spielen ab 17 Uhr die Karlsruher „White Stacks I“, „Lions“ Heidelberg II und die Buchen „Maniacs“ gegeneinander.

Die „Huskies“ erwarten packende Spiele und freuen sich über viele Besucher. zg