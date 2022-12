Roman Winter in Schwetzingen: Er macht gern alles scharf

Schwetzingen. Er macht gern alles scharf. Scheren- und Messerschleifer Roman Winter ist diese Woche mit seiner mobilen Werkstatt auf dem Neuen Messplatz. Der 35-Jährige aus Neustadt an der Weinstraße schärft Messer aller Art, auch alltägliche Besteckmesser. „Damit der Weihnachtsbraten gut zu schneiden ist“, verspricht Winter, der das Handwerk vor über 13 Jahren von seinem Schwiegervater Georg Weiß, einem bekannten Messerschleifer in dritter Generation, gelernt hat.

Roman Winter ist noch bis diesen Freitag in Schwetzingen, um Küchenmessern und Besteckmessern für Weihnachten den richtigen Schliff zu verpassen. © Widdrat

Winter war schon öfters in Schwetzingen. Dieses Mal hat er sich den Termin direkt vor Weihnachten ausgesucht. Erfahrung und Fingerspitzengefühl braucht es für diese Arbeit, die immer mehr in Vergessenheit gerät. Früher war es gang und gäbe, dass der Scherenschleifer in die Dörfer und Städte gekommen ist. Heute sei der Beruf nicht mehr gut angesehen, da es auch in dieser Branche schwarze Schafe gebe, meint Winter.

Roman Winter in Schwetzingen: Wellenschliff auf Wunsch

Er schleift Messer und Scheren. Besteckmesser bekommen auf Wunsch einen neuen Wellenschliff. Aber auch viele andere Schneidwerkzeuge werden wieder richtig scharfgemacht. Alle stumpfen Klingen können an die Schleifmaschine: Schneidemesser vom Rasenmäher oder von der elektrischen Heckenschere, Rebscheren, Friseurscheren, Messer von der Brotschneidemaschine und Nagelscheren. Auch Spaten, Schaufeln, Handsägen, Beilen und Meißeln verpasst er die nötige Schärfe. Winter liegt viel daran, dass die Kunden immer sauber und leicht schneiden können, „damit sie nicht alles gleich wegwerfen oder neu kaufen müssen, besser aus Altem Neues machen“. Messer- und Scherenschleifer gibt es in Europa bereits seit dem Mittelalter.

Das Wanderhandwerk hat eine lange Tradition. Die Schleifer zogen von Ort zu Ort und boten das Schärfen von Messern und Scheren an. Dabei trugen sie ihr Gestell mit dem Schleifrad auf dem Rücken mit sich. Das Gewerbe des Scherenschleifers wurde aber schon früh oft abwertend betrachtet. Im Schwäbischen existiert heute noch das Schimpfwort „Scheraschleifer“, das einen Taugenichts oder eine unzuverlässige Person beschreibt.

Roman Winter in Schwetzingen: Auch in der Kunst verewigt

Die Figur des Scherenschleifers wurde aber auch in der Kunst verewigt. „Der Scherenschleifer“ heißt ein bekanntes, zwischen 1808 und 1812 entstandenes Ölgemälde des spanischen Malers Francisco de Goya. Der dänische Literaturnobelpreisträger Johannes Vilhelm Jensen (1944) erzählt in seinen „Himmerlandsgeschichten“ über einen armen Mann, der als Scherenschleifer umherzieht, um seine Familie ernähren zu können.