Romantik in der Politik

Das Philosophische Café „zwei-stein“ beschäftigt sich in seiner nächsten Ausgabe am Donnerstag, 17. Februar, 18 bis 21 Uhr im Hebelhaus, Hildastraße 4a, in Schwetzingen mit der Romantik.

„Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.“ So harmlos Novalis Definition des Romantischen klingt, für Safranski ist die deutsche Romantik nicht nur eine Epoche, sondern eine deutsche Affäre, deren Ausläufer bis in die jüngste Geschichte reichen.

Nationalsozialismus ist politische Romantik – so lautet eine Diagnose unmittelbar vor der Machtergreifung Hitlers, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Volkshochschule, die das Philosophische Café mit dem Evangelischen Diakonieverein Schwetzingen und der Evangelischen Erwachsenenbildung Rhein-Neckar-Süd initiiert. Für den verhängnisvollen Zusammenhang machen Historiker die Berufung auf das Irrationale und die Ersetzung objektiver Ordnung durch den schöpferischen subjektiven Willen verantwortlich. Das sind Phänomene, die auch in den Zeiten der Pandemie unter Querdenkern und Impfgegnern zu beobachten sind.

Anmeldung: bis 16. Februar unter der Nummer 06202/2 09 50. vhs