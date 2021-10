Rondell-Umbau geht in die Endphase

Die Stadt gestaltet zurzeit das Rondell in einem zunächst auf zwei Jahre begrenzten Modellversuch „ampelfrei“ um (wir berichteten mehrfach). Viele Verkehrsteilnehmer hatten sich zuvor über die zum Teil sehr langen Rotphasen bei der Ein- und Ausfahrt in das Rondell geärgert, heißt es in einer Pressemitteilung. Bemängelt worden sei eine insgesamt schlecht gesteuerte Ampelschaltung. Fußgänger sollten nur noch bei Bedarf Grün anfordern (so genannte Dunkel-Dunkel-Anlage), um unnötige Wartezeiten für den Kfz-Verkehr zu verhindern. Ziel der Umgestaltung und des Umbaus sei ein flüssigerer Verkehrsablauf und mehr Platz und Sicherheit für Radfahrende in diesem Bereich.

In einem ersten Schritt wurden daher die Ampeln – insbesondere der Fußgängerampeln – auf LED- Technik umgerüstet und erneuert. Zudem fanden Tiefbauarbeiten (Beseitigung des Kanalschadens,Versetzen von Kantensteinen und Erneuerung von Asphaltteilflächen) statt.

Querspange ist weg

In einem zweiten Schritt wurde auch die Verkehrsführung im Rondell neu geregelt. So wurde die Querspange aus Richtung Mannheimer Landstraße/ Brühl kommend in die Walther-Rathenau-Straße komplett für den Verkehr gesperrt.

Zudem ist vorgesehen, diese Querspange dauerhaft – auch über die Dauer des zweijährigen Modellversuchs hinaus – zu schließen und zurückzubauen.

In einem letzten Schritt wurden die Fahrspuren im Verkehrsknoten für den motorisierten Verkehr von zwei auf eine Fahrspur reduziert und Markierungsarbeiten für die neue Fahrradspur ausgeführt. Zurzeit finden hier noch restliche Markierungsarbeiten statt und die Fahrradspur wird zur Sicherheit der Radfahrenden mit so genannten „Bischofsmützen“ von der Autospur abgetrennt.

Die Umbauarbeiten wurden Anfang August begonnen und dauern voraussichtlich noch bis Anfang November, teilt die Stadtverwaltung mit. zg