Rotlicht missachtet - 8000 Euro Schaden

Schwetzingen. Weil ein Skoda-Fahrer, der aus Brühl gekommen ist, das Rotlicht der Ampel missachtet hat, ist es zu einem Zusammenstoß mit einem 19-jährigen BMW-Fahrer gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagabend um kurz vor 21 Uhr an der Kreuzung der Mannheimer Landstraße zur Landesstraße 599 in Richtung Ketsch. Der 19-Jährige wollte gerade von dort an der für ihn "grün" zeigenden Ampel nach links auf die L599 abbiegen. Die 16-Jährige Beifahrerin des 19-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 8000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel. 06202/2880 in Verbindung zu setzen.