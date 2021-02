Schwetzingen. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwoch gegen 12.10 Uhr an der Kreuzung Bruchhäuser Straße/L630/Heidelberger Straße verursacht. Eine 60-Jährige Hyundai-Fahrerin war laut Angaben der Polizei auf der L630 von Plankstadt in Richtung Oftersheim unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Bruchhäuser Straße und Heidelberger Straße das Rotlicht der Ampel missachtete und hierbei mit einem 44-Jährigen Skoda-Fahrer, welcher von Schwetzingen aus kommend bei Grünlicht der Ampel nach links in Fahrtrichtung Plankstadt abbiegen wollte, kollidierte. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt, ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro.

