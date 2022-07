„Guten Tag, meine Damen und Herren, ja, Siegfried war ein verwöhnter Rotzlöffel!“ – In der Live-Reportage kommt Siegfried aus der Nibelungensage wahrlich nicht gut weg. Der Schauspieler Tino Leo lässt in seiner unterhaltsamen Dokumentation von Siegfrieds Leben viele Seiten „zu Wort“ kommen. Der 39-jährige Mainzer bietet für Schulen eine reizvolle Kurzfassung der bekannten Sage an: eine

...