Schwetzingen. Der Radsportverein Kurpfalz startet am Samstag, 19. März, seine Saisoneröffnungsfahrt. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Spargelfrau am Schlossplatz in Schwetzingen. Die Tour ist etwa 70 Kilometer lang und führt in die Pfalz über Germersheim, Venningen, Gommersheim und Speyer zurück zum Ausgangspunkt. Mitradelnde Gäste sind willkommen.

Darüber hinaus findet am Ostermontag, 18. April, die traditionelle Fahrt zur Kalmit, dem höchsten Berg des Pfälzerwalds, statt.