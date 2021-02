Region. Heimspiel für die SPD Rhein-Neckar: Bei winterlichen Temperaturen trafen sich die Mitglieder zum ersten Kreisparteitag in Stadionatmosphäre. Der Kreisvorstand hatte seine Mitglieder aufgrund der Corona-Einschränkungen zum Mitglieder-Parteitag in die BWT-Arena am Hardtwald nach Sandhausen eingeladen. Im Mittelpunkt stand die Wahl einer Delegation für die Landesvertreterversammlung, die im Mai die Landesliste für die Bundestagswahl festlegen wird.

Trotz Kontaktbeschränkungen ist sowohl die Listenaufstellung als auch die notwendige Wahl der Delegierten als Präsenzversammlung vorgeschrieben und als Versammlung nach Artikel 8 des Grundgesetzes zulässig. „Der SPD-Kreisvorstand suchte nach einem geeigneten Veranstaltungsort, um den Parteitag an der frischen Luft und möglichst infektionsgeschützt durchführen zu können. Gute Beziehungen zum SV Sandhausen, dem wir sehr herzlich für seine Gastfreundschaft danken, erlaubten die Durchführung unter nahezu optimalen Hygienebedingungen“, sagt SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born über den organisatorischen Erfolg.

Als mitgliederstärkster Kreisverband der SPD im Land stellt der Kreisverband Rhein-Neckar die größte Delegation bei der Vertreterversammlung. Zur Wahl standen 40 Kandidatinnen und Kandidaten, aus denen die 60 anwesenden Mitglieder ihre Delegierten bestimmten. Freuen konnte sich Daniel Born nach Auszählung aller Stimmen über den großen Rückhalt, den er im SPD-Kreisverband genießt. Mit glatten 50 Stimmen und damit dem zweitbesten Wahlergebnis wurde der Schwetzinger Landtagsabgeordnete delegiert. „Ich bin für das große Vertrauen, das meine Genossen immer wieder in mich setzen, sehr dankbar. Dieser starke Rückhalt gibt viel Kraft für die operative Arbeit im Landtag“, freute sich Born.

Erfolgsgeschichte für alle

Im Anschluss an die Delegiertenwahl folgte eine Talkrunde mit den vier Kandidierenden der SPD Rhein-Neckar für die Landtagswahl zu den zentralen Eckpunkten des Wahlprogramms. Auch diese Plattform nutzte der Wirtschafts- und Bildungsexperte Daniel Born dazu, die für ihn wichtigsten Punkte darzustellen. Für ihn sei das Thema Arbeit der „Dreh- und Angelpunkt für Baden-Württemberg“. Nur so lasse sich der Strukturwandel im Land zu einer „Erfolgsgeschichte für alle machen“. „Wir legen einen Arbeits- und Wirtschaftsplan auf, an dem die Arbeitnehmer ernsthaft beteiligt werden“, so Born, der in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung von Weiterbildungs- und Qualifizierungsangeboten betonte.

Die Bundestagskandidaten Dr. Lars Castellucci (Rhein-Neckar), Elisabeth Krämer (Heidelberg) und Nezaket Yildirim (Schwetzingen-Bruchsal) rundeten das Programm mit einem Ausblick auf die zweite Wahl in diesem Jahr ab. Alle daheimgebliebenen SPD-Mitglieder konnten die Diskussionsrunden als Livestream im Internet verfolgen. zg

Info: Eine Aufzeichnung ist auf www.spd-rn.de zu sehen.