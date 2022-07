Rücksichtsloser SUV-Fahrer gefährdet bei Schwetzingen/Heidelberg andere Verkehrsteilnehmer

Schwetzingen/Heidelberg. Ein rücksichtsloser SUV-Fahrer hat womöglich andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Eine Streife der Autobahnpolizei Walldorf war am Montag gegen 12.15 Uhr im Begriff einen weißen Mercedes auf der A5 in Fahrtrichtung Heidelberg zu kontrollieren. Der Fahrer des hochmotorisierten SUV erweckte laut Angaben der Polizei zunächst den Anschein, auf die Anhaltesignale der Streife zu reagieren und auf den Parkplatz "Bandholz" auszufahren. Kurz vor dem Parkplatz beschleunigte der bisher unbekannte Fahrzeugführer seinen PKW jedoch stark und flüchtete weiter in Richtung Heidelberg.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann besonders rücksichtslos auf Höhe der Anschlussstelle Heidelberg/ Schwetzingen auf ein Stauende aufgefahren sein dürfte und im Anschluss seine Flucht über den Seitenstreifen fortgesetzt haben soll. In diesem Zusammenhang werden Zeugen oder Geschädigte gesucht, welche durch das Fahrverhalten des Mercedes auf der A5 gefährdet wurden. Ebenso werden Zeugenhinweise zum Fahrzeugführer entgegengenommen. Die Autobahnpolizei Walldorf ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Hinweisgeber können sich telefonisch unter 06227/358260 melden.