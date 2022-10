Ruhig, ohne Eile, aber pausenlos: Trio „Hemera“ begeistert in Schwetzingen

„Herzlich willkommen bei Enjoy Jazz im Rokokotheater in Schwet-zingen. Es ist ein wundervoller Ort und genau der Richtige für das, was Sie heute Abend hören werden“, begrüßte Rainer Kern (Festivalleitung, künstlerische Leitung und Geschäftsführung von „Enjoy Jazz“), das Publikum. In Kooperation mit der Jazzinitiative Schwetzingen waren mehrere Konzerte, unter anderem im wunderschönen

...