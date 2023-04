Run auf den Schüler-Spargellauf in Schlossgarten

Schwetzingen. Die Anmeldung für den 12. Spargellauf, der am Sonntag, 23. April, wieder die regionalen Laufszene in den Schlossgarten lockt, läuft: „Inzwischen ist die 1000er-Marke übertroffen“, ist Orga-Leiter Klaus-Peter Deimann zufrieden. Besonders erfreulich ist dieses Jahr das große Interesse am Schülerlauf über 1200 Meter. Hier sind Kinder ab Jahrgang 2010 und jünger startberechtigt. Die 150 Startnummern waren schnell ausverkauft. Aber nach Rücksprache mit dem Zeitnehmer Bernd Rollar wurden noch einmal 50 Startplätze freigeschaltet. Auf der Homepage https://spargellauf-schwetzingen.de sind also auch für die anderen Laufangebote noch wenige Restplätze verfügbar: für den Lauf über fünf Kilometer, über zehn Kilometer und für den Kinderlauf (Jahrgang 2016 und jünger) über 500 Meter.

