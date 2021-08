Mannheim. 200 Demonstranten haben am Paradeplatz in Mannheim für sichere Fluchtwege aus Afghanistan demonstriert. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Grüne Jugend Mannheim die Kundgebung angemeldet. Ursprünglich wurde mit 50 bis 100 Teilnehmern gerechnet. In der Spitze versammelten sich am Samstag zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr rund 200 Personen und forderten friedlich die Bundesregierung dazu auf, die Luftbrücke nach Kabul aufrechtzuerhalten und möglichst viele Menschen auszufliegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema SPD „Wahlkampf bitte ohne Afghanistan“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Grüne Baumann: Wir können Flüchtlinge aufnehmen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Gespräch Zia Akbari bangt um Frau und Sohn in Afghanistan Mehr erfahren