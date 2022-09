Runder Tisch Inklusion tagt

Der nächste „Runde Tisch Inklusives Schwetzingen“ findet am Donnerstag, 22. September, von 17 bis 18.30 Uhr barrierefrei im Erdgeschoss des Palais Hirsch am Schlossplatz statt. Thema des Tages wird unter anderem der aktuelle Sachstand zur Einrichtung eines hauptamtlichen Behindertenbeauftragten sowie die Unterstützung des Behindertenbeirats vonseiten der Stadt sein.

Zudem sind die Bürger eingeladen, konkrete und persönliche Anliegen rund um die Barrierefreiheit oder auch Hürden in Schwetzingen vorzubringen. Hörbehinderte Personen können sich bei Nicole Blem per E-Mail an nicole.blem@schwetzingen.de anmelden, damit bei Bedarf ein Gebärdensprachdolmetscher angefordert werden kann. Alle Bürger mit und ohne Handicap sind zur Teilnahme eingeladen. zg