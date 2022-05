Rundgang: Kunstwerke in Schwetzingen

Schwetzingen. Dieser Rundgang ist für Einheimische und Gäste gleichermaßen spannend: An den Donnerstagen 19. und 26. Mai, jeweils um 18 Uhr, bietet die Touristinformation Führungen an. Dabei geht es um Kunstwerke in der Stadt. Mit Thomas Baumgärtels („Bananensprayer“) „Ohne Spargel ist alles Banane“ und Hendrik Beikirchs „Lebenswerk“ ließen renommierte Streetartkünstler Wandmalereien zum touristischen Hotspot Spargel entstehen. Der Rundgang streift weitere „Murals“ von Heinz Friedrich, Otto Mindhoff und dem Künstlerduo „Sourati“. Start ist gegenüber der Touristinfo in der Dreikönigstraße. Erwachsene zahlen 6 Euro (ermäßigt 4 Euro; Gruppen bis 25 Personen 90 Euro). Anmeldung und weitere Infos unter der Nummer 06202/87-400 und per E-Mail.

