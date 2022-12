Sabrina Wurzinger aus Schwetzingen: Wichtiges geht vor Schönes

Schwetzingen. Ja, Weihnachten ist ein Familienfest. Aber mindestens einmal alle fünf Jahre saß Sabrina Wurzinger in Vergangenheit nicht mit ihrer Familie unterm geschmückten Tannenbaum, sondern in der Amtsstube des Polizeireviers Schwetzingen oder sie befand sich im Einsatz. Für die 42-jährige Beamtin scheint das aber kein Problem zu sein. „Gehört einfach zum Job.“ Und dann sei es schön, helfen zu können, gerade an Weihnachten.

Zu ihrem Beruf kam sie durch ihren Vater. Er war schon Polizeibeamter und das hat sie als Kind fasziniert. Heute weiß sie gar nicht mehr so genau warum. Ganz so wie sie sich das damals vorgestellt hat, ist die Polizeiarbeit nicht. Zugleich lässt sie keinen Zweifel daran, dass sie die Polizeiarbeit mag. Und zwar von den Anfängen im Jahr 2003 bis heute. In der Lage zu sein, Menschen helfen zu können, bedeute hin und wieder doch einen Unterschied. Heute ist sie nicht mehr im Schichtdienst auf Streife, sondern im Bereich Prävention tätig. „Es ist schön weniger repressiv sein zu müssen und dafür mehr präventiv wirken zu können.“

Sie erinnert sich aber noch gut an die Weihnachtsdienste. Dabei ist jede Dienstgruppe einmal dran. Bei fünf Dienstgruppen mit je sechs Beamten auf dem Schwetzinger Polizeirevier bedeute das, dass jeder einmal alle fünf Jahre Weihnachten auf der Wache erlebt. Und sie kann sich nicht erinnern, dass das je für einen Beamten ein Problem darstellte. Klar gibt es Schöneres, aber es sei eben auch wichtig. Und es sei nicht immer schlecht, wenn das Schöne nach dem Wichtigen komme, auch an Weihnachten.