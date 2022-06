Sachbeschädigungen und Farbschmierereien auf Schulgelände in Schwetzingen

Schwetzingen. Im Ferienzeitraum, genauer in der Zeit von Dienstag, 7. Juni, 13 Uhr bis Montag, 20. Juni, 7.30 Uhr, haben vermutlich mehrere unbekannte Personen auf dem Gelände des Privatgymnasiums in der Hildastraße randaliert. Ein Mitarbeiter der Bildungsstätte verständigte am Montagmorgen die Polizei, nachdem er mehrere Sachbeschädigungen und Farbschmierereien auf dem Gelände festgestellt hatte. Wie die Polizei am Dienstagorgen mitteilte, wurde neben einer Glasscheibe auch die Überdachung eines Fahrradständers scheinbar mutwillig beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte schätzungsweise im hohen vierstelligen Bereich liegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben sowie den Tatzeitraum möglicherweise weiter eingrenzen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter Telefon 06202/2880 zu melden.