Sachspenden für die Ukraine am Samstag ins Josefshaus bringen

Die katholische Kirchengemeinde Schwetzingen initiiert mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar eine Sammelaktion für Sachspenden. Diese können nur am Samstag, 5. März, von 12.30 bis 16 Uhr ins Josefshaus, Schlossstraße 8, gebracht werden. Pfarrer Uwe Lüttinger bittet darum, dass wirklich nur an diesem Samstag und nur Sachgüter gebracht werden – also keine Kleidung! Mögliche Sachspenden können sein:

Medizinische Hilfe wie Verbandsmaterialien, Schmerzmittel, Erkältungsmittel und Hustensaft, Fiebersenkungsmedikamente, Erste-Hilfe-Sets (wie im Auto), Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel, FFP2-Masken, Insulin), insbesondere auch Thoraxpflaster (auch mit Ventil), T3-Notfallbandage, Okklusivverbände, Tourniquets, Notfall-Outdoor-Tourniquets, Schmerzmedikamente wie Dexalgin inject 50 mg/2ml, Dexketoprofen-Trometamol, Nefopam i.v. 20 mg/2 ml oder andere), Blutstiller wie Tranexamsäure, mobile Ultraschallgeräte;

Dieselgeneratoren (3 und 5 kW);

Verlängerungskabel und Verteilersteckdosen;

Teller, Tassen und Besteck aus Metall oder Plastik (Campinggeschirr);

Wassertanks, Kanister;

Mittel zur Wasseraufbereitung, insbesondere Wasserkocher;

Lampen, Taschenlampen, Gaslampen;

Powerbanks, Akkus, Funkgeräte;

haltbare Nahrungsmittel (Konserven, Mehl, Nudeln, Reis, Müsliriegel, Trockenfrüchte, aber auch Einzelrationen (Einmannpackung);

Handtücher, Hygieneartikel (Seife, Shampoo, Feuchttücher, Zahnpasta, Zahnbürste, Rasierer, Reinigungsmittel, Windeln, Binden);

Heizlüfter;

Bettwäsche, Decken, Isomatten/Luftmatrazen und Schlafsäcke sowie Feldbetten. kaba