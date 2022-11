Sänger für internationales Projekt gesucht

Zu einem besonderen Projekt ruft der Sängerbund Schwetzingen auf. Es werden notenkundige Sängerinnen und Sänger in den Stimmen Sopran, Alt, Tenor und Bass gesucht (gerne auch junge Stimmen ab 18 Jahren), die an einem europäischen Chorkonzert teilnehmen wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieses große Konzert mit weiteren Chören aus Nancy/Frankreich und Lublin/Polen wird am 12.,13. und 14. Mai 2023 in den Städten Lunéville, Nancy und Reims aufgeführt, begleitet von einem Orchester aus Lothringen. Die Messe in lateinischer Sprache hat Emmanuel Viroux-Konstant aus Nancy komponiert. Sie ist dem Andenken an Jeanne d’Arc gewidmet. Das Einstudieren übernimmt Chorleiterin Elena Spitzner. Chorproben sind ab sofort donnerstags von 19.30 bis 20.30 Uhr im Bassermann-Vereinshaus und ab Februar 2023 auch montags (gleiche Zeit, gleicher Ort). zg