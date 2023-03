Sängerbund-Chöre bekommen viel Lob für emsige Proben

Gut besucht war die Jahreshauptversammlung des Sängerbundes Schwetzingen, die im Johann-Welde-Saal im Gasthaus „Blaues Loch“ durchgeführt wurde.

Die Vorsitzende Sabine Rebmann begann zunächst mit der Entwicklung der Mitgliederzahlen. Im Sängerbund sind zurzeit 420 Mitglieder und damit zehn mehr als im vergangenen Jahr. Die Zahl der Aktiven in den vier Chorgruppen „d’accord“, „SchwetSingers“, Jugendchor und „cOHRwürmer“ ist mit 127 Sänger und Sängerinnen konstant geblieben, aber es gab natürlich einige Austritte und – zur Freude des Vereins – mehr Eintritte. Dennoch ist in der Gesamtzahl der Mitglieder der Anteil an fördernden Mitgliedern gestiegen, weil sich einige Aktive „zur Ruhe gesetzt haben“, heißt es seitens des Sängerbundes.

Neben einer Diashow, die die Auftritte und Veranstaltungen im zurückliegenden Jahr Revue passieren ließ, hatte Rebmann eine informative Powerpoint-Präsentation zusammengestellt, die die Altersstruktur der Chöre aufzeigte.

„Kalif Storch“ aufführen

Es folgte der Jahresbericht der Chorleiterin Elena Spitzner. Sie ist sehr zufrieden mit den „cOHRwürmern“ und möchte in diesem Jahr endlich den „Kalif Storch“ aufführen, der schon vor Corona geplant war. Der Jugendchor sei sehr motiviert und lerne schnell. Auch mit „d’accord“ arbeite sie gerne, sie hätten sich gesanglich sehr verbessert, auch wenn es wenige seien. Mit den „SchwetSingers“ habe sie noch zweimal ihr Musical „Das kalte Herz“ aufgeführt und zurzeit bereiten sich Sänger und Sängerinnen aus beiden Erwachsenenchören auf ein besonderes Projekt vor: die Jeanne d’Arc-Messe, die im Oktober dreimal in Frankreich aufgeführt wird.

Die Vertreterin der „SchwetSingers“, Rosi Kinzer, berichtete von zahlreichen Auftritten im letzten Jahr. Etwas Besonderes war eine Fahrt nach Zierolshofen mit einer kleinen Gruppe, die dort „The greatest Showman“ präsentierte.

Kinderchorbetreuerin Anna Abraham lobte den Eifer, mit dem die Kleinen die Chorprobe besuchen. Ihr Bericht wurde stellvertretend von ihrem Mann Simon vorgelesen.

Präsent für weiteste Anreise

Danach gab es nüchterne Zahlen von Kassenwartin Marion Schwab. Die Kassenprüfer bescheinigten ihr einwandfreie Arbeit.

Bei der anschließenden geheimen Wahl wurden Vorsitzende Sabine Rebmann und Schriftführerin Jutta Greulich jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Kleine Präsente erhielten Elena Spitzner für ihre motivierende Arbeit in allen Chorgruppen, Ehrenmitglied Oskar Hardung für sein jahrzehntelanges Engagement rund um den Freundeskreis, Renate Schnitzer für ihre Bereitschaft diese Organisation zu übernehmen und Kerstin Steinhilper für den weitesten Anfahrtsweg zu den Chorproben. Sie kommt seit über 20 Jahren regelmäßig vom 25 Kilometer entfernten Römerberg nach Schwetzingen. sr