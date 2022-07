Sahin will Bürgermeister werden

Der Schwetzinger Stadtrat Haydar Sahin (Aktive Bürger/ABS) will Bürgermeister im südbadischen Schwanau werden. Der 57-Jährige hat am Dienstag seine Unterlagen zur Kandidatur bei der Verwaltung des 7000-Einwohner-Ortes im Ortenaukreis eingereicht, wie er auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte. Und Sahin meint es ernst mit seinem Vorhaben: „Ich muss die Menschen überzeugen“, sagt er.

Schwanau hat er nicht zufällig ausgewählt. „Die Gegend ist mir bekannt“, betont Sahin, der 13 Jahre lang in Freiburg gelebt hat. 1993 war er aus der Türkei in den Breisgau gekommen, ehe es ihn 2006 nach Schwetzingen verschlug, wo er bis heute mit seiner Lebensgefährtin und dem 18-jährigen Sohn lebt.

Haydar Sahin (kleines Bild) ist in Schwanau einer von bislang sieben Kandidaten - Bewerbungsschluss ist am Montag. Die Wahl selbst findet am Sonntag, 14. August, statt. Dabei ist es dort in diesem Jahr schon der zweite Anlauf, einen Nachfolger für Wolfgang Brucker zu finden, der nach 23 Jahren als Gemeindeoberhaupt in Schwanau nun Verbandsdirektor der Region Südlicher Oberrhein wurde.

Bei der Wahl im Mai wurde zwar Alexander Schindler im ersten Durchgang zum neuen Bürgermeister gewählt, er hatte aber kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen seine Kandidatur zurückgezogen. Doch die Frist war vorbei, um den bisherigen Amtsleiter aus Rust noch vom Wahlzettel zu nehmen. So gewann er deutlich – gegen zehn weitere Kontrahenten.

Zweiter Anlauf

„Eigentlich wollte ich damals schon kandidieren“, erzählt Haydar Sahin. Aber dann waren es ihm zu viele Bewerber. Jetzt wirft er seinen Hut erneut in den Ring. „Ein letztes Mal probiere ich es noch“, sagt der Schwetzinger, der 2016 auch in seiner Heimatstadt als Oberbürgermeister kandidiert hatte (3,93 Prozent).

Ursprünglich hatte Sahin Werkzeugmechaniker gelernt, später seinen Meister gemacht. Derzeit ist er Ausbilder bei der Handwerkskammer Ludwigshafen und hat kürzlich ein Studium zum Verwaltungsbetriebswirt an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Kaiserslautern abgeschlossen. Das sieht er durchaus als Pfund bei der Kandidatur in Schwanau an.

Beim Jubiläumsfest dabei

Demnächst will er intensiv mit dem Wahlkampf beginnen, unter anderem schon an diesem Samstag beim Jubiläumsfest anlässlich des 50-jähriges Bestehens der Gemeinde, die erst 1972 im Zuge der Verwaltungsreform aus den bis dahin selbständigen Orten Ottenheim, Allmannsweier und Nonnenweier gebildet wurde. „Ich werde mein Bestes geben“, kündigt er an.

Im Interview mit der Lahrer Zeitung sagte der Bürgermeisterkandidat, dass ihm Transparenz und Bürgerbeteiligung sehr wichtig seien. „Deshalb werde ich mich für eine verbindliche Verwaltungsvorschrift und für eine effiziente Bürgerbeteiligung einsetzen. Die Bürger müssen wissen und verstehen, wovon wir sprechen“, sagt der Bürgermeisterkandidat. Auch bezahlbare Wohnraumentwicklung sei ihm wichtig. „Ich werde streng darauf achten, dass die Grundstücke der Gemeinde nicht zu Spekulationsobjekten werden.“ Bild: Archiv