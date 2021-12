"Salon" in Schwetzingen erhält Preis für Inklusion

Seit 1993 wird, ausgehend von den Vereinten Nationen, am 3. Dezember der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung begangen. Schon länger zeichnet die Arbeitsagentur Heidelberg (AfA) anlässlich des Gedenk- und Aktionstages Betriebe aus, die sich bei der Beschäftigung von Menschen mit Einschränkungen besonders engagieren.

In diesem Jahr ist der „Salon“ in der Carl-Theodor-Straße einer von zwei Gewinnern im Rhein-Neckar-Kreis. Da aufgrund der Pandemie keine Veranstaltung stattfindet, schaute die neue AfA-Geschäftsführerin Michaela Röttele kurzerhand persönlich beim „Salon“ vorbei, um die gerahmte Urkunde zu überreichen – und blieb noch eine Stunde, um bei der Ex-Praktikantin Nina Wrobel, die seit diesem Frühjahr fest angestellt ist, ein rund einstündiges Kurzpraktikum zu machen.

„Die Klügste von allen“

„Nina ist die Klügste von uns allen“, sagt „Salon“-Chefin Karina Herzig und ergänzt: „Allein beim Produktwissen schlägt sie niemand“. Seit sie 2016 ihren Frisörsalon eröffnet hat, sei viel passiert. „Wir waren zuerst zu viert, jetzt sind es 16 Menschen, die hier arbeiten“, erinnert sie sich. 2016 sei auch die damals 16-jährige Nina zu ihr gekommen und habe nach einem Praktikum gefragt.

Zuerst habe Karina Herzig etwas gestutzt, als es der jungen Frau schwergefallen sei, ihre Telefonnummer zu nennen. Zum Praktikum sei es dennoch gekommen. Heute sei Nina ein wichtiges Teammitglied. „Die Epilepsie habe ich überwunden. Eventuell muss ich mal was neu nachlesen, was auf einem Fortbildungsseminar gesagt wurde, bis es dann sitzt“, sagt die Mitarbeiterin. Das sei eine Folge der von der Krankheit beeinflussten, kognitiven Fähigkeiten. Über ihre Beeinträchtigung zu sprechen, damit habe sie so gar kein Problem.

„Mein Job macht mir viel Spaß. Haare schneide ich nicht, aber ich bereite viel vor und mache Typberatung. Mein nächstes großes Ziel ist es, Beauty Artist zu werden.“ Karina Herzig meint: „Ein Ziel, das man durchaus ins Auge fassen kann.“ Dass Nina Wrobel ihren Job bei dem Edelcoiffeur liebt, spürt man sofort. Ihre Berufsauffassung fasst sie so zusammen: „Ich möchte, dass die Kunden glücklich sind“, und gibt allen Menschen mit Beeinträchtigung einen Tipp: „Wenn ihr euch ein Ziel setzt, lasst es euch nicht ausreden. Es lohnt sich, auch wenn der Weg dahin ab und zu holprig ist.“

Meistens hoch motiviert

AfA-Geschäftsführerin Michaela Röttele betont: „Ein tolles Beispiel für gelungen Inklusion. Meist sind die Betroffenen hoch motiviert – ein großes Plus! Und Mut zur Inklusion lohnt sich für die Betriebe.“

Wichtig sei, dass noch mehr Arbeitgeber Beeinträchtigten eine Chance geben und dies als echte Win-win-Situation erkennen. „Oft existieren falsche Vorstellungen. Immer wieder begegnet man festgefahrenen Vorstellungen, wie der, dass man ‚die dann nicht mehr entlassen kann‘ oder es wird immer von schlimmsten Behinderungen ausgegangen. Das ist aber nicht so“, und ergänzt: „Es gibt zum einen auch leichtere Behinderungen, zum anderen gilt wie überall eine normale Probezeit von sechs Monaten, in der man problemlos auseinandergehen kann, wenn es nicht passt“, unterstreicht Michaela Röttele.

Befristete Arbeitsverträge seien ebenfalls kein Problem. „Und dann gibt es noch Förderungen für Arbeitgeber. Die können unterschiedlich ausfallen. Da können schon mal, wenn sie hoch ausfällt, wie beim 60/60/50-Modell über 36 Monate, rund 60 und im letzten Jahr noch 50 Prozent der Lohnkosten vom Staat beigesteuert werden.“ Wenn man die hohe Motivation hinzurechne, sei das trotz etwas größerem Einarbeitungsaufwand eine absolute Win-win-Situation. Nach Übergabe des Zertifikats an Karina Herzig konnte Nina Wrobel anhand vieler Erklärungen und Praxisbeispielen ihr umfangreiches Wissen und Können gegenüber der AfA-Chefin unter Beweis stellen.

