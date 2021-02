Sam Sahin aus Schwetzingen ist erst 16 Jahre alt und hat, trotz seiner Jugend, schon eine ziemlich lange schauspielerische Tätigkeit hinter sich. Am liebsten möchte er Schauspieler werden. „Ich habe schon in der Hirschacker-Grundschule, davor auch im Kindergarten kleine Rollen auf der Bühne interpretiert“, gesteht er gegenüber unserer Zeitung.

Seine Eltern haben sehr wohl seine Begabung erkannt und ihn ermutigt, am Kinder-Casting des Theaters am Puls teilzunehmen. Sam hat seither eine erstaunlich breite Palette von Rollen interpretiert. Den Ausschlag, eine Rolle zu bekommen, war sein fantastisches Talent, aber auch seine Ausdauer und sein Einfühlungsvermögen. Der behutsamen Regie des Intendanten Joerg Steve Mohr ist es gelungen, dem jungen Schauspieler ausgiebig Gelegenheit zu geben, sein Können zu zeigen. Als Neunjähriger hat er in „Peter Pan“ mitgewirkt, wo er einen der verlorenen Jungen spielte.

Dass er schon nach einem Jahr als „Kleiner Prinz“ auf der Bühne stand, freute ihn sehr. Seine Entdeckung war ein Glücksfall, wie Auszüge aus dieser Zeitung belegen. Über sein Spiel schrieben wir damals, es sei absolut brillant gewesen. Nicht minder erstaunlich ist, was der hochbegabte Junge darstellerisch in den anderen Rollen bot. Durchweg positiv waren die Berichte über sein Spiel als Mowgli, die Hauptfigur im „Dschungelbuch“, das 2016 am TaP Premiere feierte, über die Verkörperung Scipios in „Herr der Diebe“, wo, laut Schwetzinger Zeitung, „jede Geste, jeder kleine Blick, jede Betonung bei Sam Sahin stimmte“, oder in „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Korans“, wo „vor allem das Spiel des 13-jährigen Sam Sahin alias Moses fesselte. Die Intensität und Präsenz dieses Jungen“, schreibt der Berichterstatter, „war faszinierend, ja fast erschreckend, als wäre er für die Bühne geboren“. Ein sensationelles Lob, man ist überzeugt, es mit einem Wunderkind zu tun zu haben.

Talent und Freude

Dagegen wehrt er sich entschieden, denn das sei ja auch Arbeit, nicht nur Begabung, wie er bescheiden bemerkt, „aber klar, dass ich über diese Würdigung glücklich bin. Es ist mir schon bewusst, dass ich Talent habe, bringe aber viel Freude am Theaterspielen mit und die Bereitschaft, an der Rolle zu arbeiten“. Er sagt das mit fester Überzeugung, auch sonst überlegt er im Gespräch seine Worte bedächtig.

Wie kommt es aber, dass er sich schon als Neunjähriger so gut in die Rolle einfühlen kann? „Als Kind habe ich sehr viel gelesen“, glaubt er, den Grund dafür zu kennen, „um das Stück zu verstehen, habe ich das Buch komplett gelesen und mich intensiv mit den Charakteren beschäftigt, mir überlegt: Wer sind die, was denken sie, warum handeln sie so. Auf diese Weise versuche ich nachzuempfinden, was sie fühlen, um die Emotionen besser vermitteln zu können.“

Dass er textsicher und gut vorbereitet zu den Proben ging, das ist für den Schüler der 10. Klasse am Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium Mannheim selbstverständlich. Doch wie ist das Pensum – Schule, Proben, Auswendiglernen –- als Jugendlicher zu bewältigen? „Ohne die Unterstützung meiner Eltern, der Schule wäre es nicht einfach gewesen. Doch wenn man etwas mit Freude und Leidenschaft macht, kriegt man es irgendwie hin, auch wenn es manchmal hapert.“

Er singt und tanzt gerne

Da steht noch eine Frage im Raum: Gab es eine Rolle, mit der er sich am meisten identifizieren konnte? Die Antwort musste er nicht lange überlegen: „Alle Rollen sind mir ans Herz gewachsen. Wenn man sich sechs Wochen lang während der Proben mit der Figur beschäftigt, dann wird sie einem vertraut. In die Rolle lege ich aber viel von mir selbst hinein. Es gab wirklich keine, die ich irgendwie bevorzugt habe“, hebt er noch einmal hervor, „alle haben mich bereichert, es war ein schöne Zeit beim TaP, ich habe da viel gelernt“.

Darüber hinaus ist Sam Sahin auch anderweitig künstlerisch aktiv, neben der Schauspielerei singt und tanzt er gerne. An der Schule ist sein stärkstes Fach Englisch, „meine Mutter ist Amerikanerin, also liegt mir Englisch im Blut“, lacht er. Außerdem ist er Teil eines Knabenchors in Mannheim, „da singe ich mit, seit ich acht Jahre alt bin“, und ist zudem Mitglied einer Tanzgruppe in Hockenheim.

In einer Produktion im Pfalzbau Ludwigshafen spielt er die Hauptrolle. „Hier habe ich die Möglichkeit, alle meine Leidenschaften – Singen, Tanzen, Theater – zu vereinen“. Leider kann momentan aufgrund der Pandemie weder im Tanzstudio geprobt noch Lieder geübt werden. „Das macht mich, meine Kollegen und Freunde ziemlich traurig“, bedauert er, aber sein Entschluss, Schauspieler zu werden, steht fest: „Der Lockdown hat mich definitiv nicht entmutigt, Theater zu studieren, diese Zeit wird ja irgendwann vorbeigehen, ich freue mich schon sehr darauf, wieder auf der Bühne zu stehen.“