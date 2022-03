Sammlung für Menschen in der Ukraine stößt auf gigantische Hilfsbereitschaft

Schwetzingen. Die Not der Menschen in der Ukraine hat viele Hilfsaktionen ausgelöst – auch im Einzugsgebiet dieser Zeitung (wir berichteten mehrfach). Der Karnevals-Club (KC) Phoenix Schwetzingen initiierte mit Unterstützung des Spargelhofs Spilger und der Grundschule Hirschacker ebenfalls eine Spendensammelaktion, schreibt KC-Vorsitzender Rainer Schmitt der Redaktion.

Gesammelt wurden Sachspenden wie Decken, Zelte, Schlafsäcke, Duschgel, Arzneimittel und Desinfektionsmittel. „Die Spendenbereitschaft war so überwältigend, dass unsere Lager sehr schnell belegt waren“, sagt Schmitt, der allen Unterstützern „für die gigantische Spendenbereitschaft“ dankt. „Für diese riesige Menge an Spenden mussten wir auf einen großen Lastwagen zurückgreifen, um alles unterzubekommen.“ So wurde der Lkw „bis zum letzten Quadratzentimeter“ beladen und danach in Richtung Ukraine geschickt. Dort sollen die Güter so schnell wie möglich zu den Menschen gebracht werden, die in den von russischen Truppen beschossenen Orten ausharren. Schmitt würdigte zudem das Organisationsteam um Kerstin Schneider-Schmitt und Shiva Schwenn sowie dem Spargelhof Spilger und der Grundschule Hirschacker für den Einsatz. zg

