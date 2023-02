Samstag ist Prunksitzung!

Es gibt Verwechslungen im Alltag, die können durchaus als peinlich betitelt werden, und welche, über die man in erster Linie schmunzeln kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Peinlich ist zum Beispiel, dass ich beim Sonntagsdienst so sehr auf den Sonntag fixiert war, dass ich gleich die anstehende Prunksitzung der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft auf einen selbigen gelegt habe (SZ vom Montag). Dabei freuen sich doch die Fasnachter in der Stadt, wenn sie am Samstag, 11. Februar, ab 19 Uhr ein volles Lutherhaus haben. Wobei es durchaus amüsant werden könnte, wenn man auch am Sonntag dort vorbeischaut – vielleicht hat es bis dahin so manch einer im Kostüm noch nicht nach Hause geschafft . . .

© Fotostudio Margit Berger

Lustig wiederum können Namensverwechselungen sein. Die Truppe der SCG darf mich künftig „Claudia“ nennen, zumindest ist dieser Name dem Präsidenten im Zusammenhang mit meiner Person im Gedächtnis geblieben. Ich habe nichts dagegen – einer meiner Verflossenen nannte mich übrigens auch mal so. Deshalb ist er auch ein Verflossener . . . sei’s drum. Es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel tut einem armen Kollegen ein durch ein „l“ ersetztes „h“ im Nachnamen sehr weh. Naja, verständlich, wenn aus dem soliden „Mühleisen“ dann etwas – sagen wir – „Verwerfliches“ wird.

Mehr zum Thema Im Interview Prunksitzung der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft: „Vorfreude der Garden ist riesig“ Mehr erfahren RTL-Show Schluck-Streit im Dschungelcamp - Claudia Effenberg ist raus Mehr erfahren

In der Hektik passieren Fehler. Menschlich, sag ich immer. Wichtig ist nur, dass man dazu steht und sie versucht, da, wo es geht, geradezurücken. So wird die Claudia mit dem Herrn Mülleisen zwar nicht am Sonntag im Lutherhaus auftauchen, dafür aber ein anderer lieber Kollege am Samstag auf der Prunksitzung der SCG. Versprochen.