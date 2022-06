Sanierung an der Bruchhäuser Straße startet

Schwetzingen. Die Arbeiten zur Sanierung der Bruchhäuser Straße starten am Dienstag nach Pfingsten, 7. Juni. Die Sanierung erfolgt im Bereich zwischen der Kreuzung Kurfürstenstraße und der Kreuzung Odenwaldring in Schwetzingen (wir berichteten). Parallel dazu wird auch die Ampel am Odenwaldring/Bruchhäuser Straße – also beim Allwetterbad „Bellamar“ – erneuert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die im Jahr 1988 errichtete Ampelanlage an der Kreuzung L 630 Bruchhäuser Straße/Odenwaldring soll ebenfalls ab Dienstag, 7. Juni, umgerüstet werden. Die neue Lichtsignalanlage wird barrierefreiausgebaut und mit der neuesten Erfassungs- und LED-Technik ausgestattet, teilt das zuständige Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mit. Zusätzlich wird die Software der Ampelanlage auf die geänderten Verkehrszahlen angepasst.

Die Ampel wird auch erneuert. Dienstag geht’s los. © Lin

Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wird mit der Erneuerung der Anlage parallel mit der geplanten Vollsperrung der Bruchhäuser Straße für die Fahrbahndeckenerneuerung durch die Stadt Schwetzingen begonnen. Voraussichtlich ab dem 20. Juni wird die Kreuzung nach Aufhebung der Vollsperrung der Bruchhäuser Straße mit einer provisorischen Ampelanlage signalisiert. Hierfür werden Fahrspuren zusammengelegt und die Fußgängerfurt über den Odenwaldring gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Fußverkehr wird zur gesicherten Querung an der Ampel unmittelbar vor dem „Bellamar“ verwiesen. Die provisorische Ampel wird voraussichtlich sechs Wochen betrieben, bis die Endausführung hergestellt ist und technisch in Betrieb genommen werden kann. Da sich die Verkehrsführung dem ständigen Baufortschritt anpasst, werden alle Verkehrsteilnehmenden um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich gebeten. Das Amt für Straßen- und Radwegebau bittet um Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen.

Auch die Sanierung der Bruchhäuser Straße dauert voraussichtlich bis einschließlich Montag, 20. Juni. Die überörtliche Umleitung erfolgt über die B535. Die innerörtlichen Umleitungsstrecken sind ausgeschildert, teilt die Stadt mit.

Auch der Busverkehr ist betroffen. Die Buslinie 715 wird über die Kurfürsten- und Scheffelstraße umgeleitet. Dadurch entfallen die Haltestellen „Bellamar“, „Hebelgymnasium“, „Lessingstraße“ und Südtangente (Richtung Bellamar). Fahrgäste werden gebeten, die bestehenden Haltestellen „Scheffelstraße“, „Stadtwerke“ und „Südtangente“ zu verwenden.

Radfahrer und Fußgänger können den Geh- und Radweg während der Bauphase nutzen. Die Anwohner der Bruchhäuser Straße werden über die Erreichbarkeit ihrer Grundstücke und die Müllabholung separat von der Stadt informiert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3