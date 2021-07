Auch die Sanierungsarbeiten in der Marstallstraße gehen zügig voran. In dem Abschnitt zwischen Clementine-Bassermann- und Bismarckstraße muss die marode Fahrbahndecke samt Untergrund erneuert werden (wir berichteten). Am Werk ist wie zuvor in der Karlsruher Straße und Dreikönigstraße die Baufirma Wolff + Müller, die bisher von allen Seiten gelobt wird. Für die Maßnahme in der Marstallstraße ist eine Bauzeit von insgesamt fünf Wochen eingeplant.

