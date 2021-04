Sarah Connor kommt 2022 in den Schwetzinger Schlossgarten

Schwetzingen. Tourneen, Live-Konzerte, Festivals: Das Coronavirus brachte und bringt immer noch die Kalender von Musikern und Fans durcheinander. Und so muss wegen der anhaltend angespannten Pandemiesituation auch das für Samstag, 12. Juni, angekündigte Konzert von Sarah Connor in Schwetzingen im Schlossgarten verschoben werden.

Wie der Veranstalter Provinztour dieser Redaktion am Dienstagmorgen exlusiv mitteilte, gibt es nun einen neuen Konzerttermin: Sarah Connor kommt am Samstag, 30. Juli 2022, um 20 Uhr in den Schwetzinger Schlossgarten. Die bereits für 2021 gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit.

Karten für das Konzert der erfolgreichen deutschen Sängerin gibt es im Kundenforum dieser Zeitung, Carl-Theodor-Straße 2, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.provinztour.de oder über die Ticket Hotline: 0621/10 10 11.

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100 Prozent Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Telefon 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter drei Jahren haben auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.

