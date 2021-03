Schwetzingen/Mannheim. Der 42-jährige Fahrer eines 40-Tonners ist am Mittwoch gegen 23.45 Uhr im Baustellenbereich auf der A 6 in Höhe der Anschlussstelle Schwetzingen/Mannheim-Rheinau auf bislang unbekannte Ursache von der Fahrbahn abgekommen, hat sich auf der Leitplanke aus Beton eingefädelt und ist im Anschluss dort hängengeblieben. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden sei mit insgesamt 5000 Euro laut Polizei gering. Schwierig hätten sich jedoch die Bergungsarbeiten gestaltet. Hierzu musste ein Kran eingesetzt werden. Die Autobahn wurde hierfür auch kurzfristig voll gesperrt werden. Nach knapp sechs Stunden war der Sattelzug geborgen, abgeschleppt und die Fahrbahn war gereinigt.

Gegen 5.45 Uhr war die A 6 in Richtung Heilbronn wieder frei befahrbar. Die Berufsfeuerwehr Mannheim mit den Wachen Nord, Mitte und Süd waren mit über 20 Einsatzkräften zur Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.