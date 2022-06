Savoir-vivre in Schwetzingen: 250 Musiker lassen die Stadt erklingen

Wunderbare Musik, herrlicher Sonnenschein und bestenfalls ein kühles Getränk bei den doch kuscheligen 29 Grad Celsius – die Kunst, das Leben zu genießen war am Dienstag im Herzen Schwetzingens allgegenwärtig. Zum zweiten Mal initiierte die Mozartgesellschaft in Kooperation mit der Interessengemeinschaft Vereine, der Musikschule und dem Stadtmarketing eine Fête de la musique nach französischen Vorbild, das prima zur Woche passt: Denn am Donnerstag startet auch der französische Markt auf den Kleinen Planken.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl (im Rock-T-Shirt unterm Sakko) eröffnete das gediegene Spektakel, bei dem etwa 250 Musikerinnen und Musiker aus Schwetzingen und der Region sämtliche Genres abdeckten, die das Musikherz begehrten. Bis etwa 22 Uhr treten Sänger, Gruppen, Chöre, Solisten, Orchester und Kapellen auf, um am längsten Tag des Jahres die Stadt erklingen zu lassen.

Betty Gentner (Tenorsaxofon) aus Altlußheim und Karl Wüst (Kontrabass) aus dem Odenwald begleiteten die Eröffnung mit lässigen Melodien wie „Summertime“, „Michelle“ und „Girl from ipanema“.

Schon im Fernsehen zu hören

Daneben warteten auf dem Schlossplatz Nina & Simon auf ihren Einsatz. Die 19-jährige Nina Wink (Instagram: @n1na_deluxe) und der 17-jährige Simon Erzinger kommen aus Walldorf beziehungsweise Wiesloch. Und den Applaus verdienten sich die beiden redlich: Sie coverten nicht nur bekannte Hits, sondern glänzten mit eigenen Titeln aus dem Bereich Deutschpop und Reggae. „Ich greife dabei auf Situationen in meinem Leben zurück“, erzählt die junge Künstlerin, die vor zwei Jahren in der TV-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ auftrat. In dem Titel „Spritler“ zum Beispiel erzählt sie im Reggaeformat und sehr humorvoll, wie ihr das Benzin auf dem Heimweg vom Supermarkt im Auto ausging. Dass in dem Song auch die teuren Spritkosten einfließen, amüsierte das Publikum und so manches Geldstück landete im Gitarrenkasten.

Easy Blue haben ein breitgefächertes Repertoire - mal rockig, mal Blues, mal Soul - alles einfach erste Sahne! © Bauroth

Übrigens: Nina war auch kürzlich wieder im Fernsehen zu hören und auch zu sehen: Sie wurde von RTL ausgesucht, zur Jubiläumswoche der Vorabendserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ den Titelsong zu spielen. Straßenmusik habe sie auch schön öfters gemacht, erzählte sie noch, hat unter anderem für die Flutopfer gespielt und sich gegen den Krieg in der Ukraine musikalisch stark gemacht. In Schwetzingen war sie das erste Mal zu hören – und hoffentlich nicht das letzte Mal.

Bis Sonnenuntergang werden neben dem Schlossplatz der Ehrenhof des Schlosses, der Weg der Hofmusik, die Carl-Theodor-Straße, die Fußgängerzone, die Kleinen Planken vor dem Lutherhaus sowie der Hof der Musikschule und dieses Jahr erstmals der Hof der Arbeiterwohlfahrt und der neu gestaltete Chill-Platz des Jugendzentrums „Go in“ bespielt. Den letzteren rocken die Jugendbands Cannibal Rats aus Schwetzingen und New Project aus Hockenheim.

Wir werden noch ausführlicher über die Fête de la musique berichten. Auf unseren Instagram-Kanal gibt es Videos.