Schadstoff-Mobil hält am 26. November am Badenia-Sportplatz

Schwetzingen. Die nächste Schadstoffsammlung der AVR Kommunal findet am Freitag, 26. November, von 10 bis 13 Uhr, am Badenia-Sportplatz im Eichenweg statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Schadstoffe wie flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, Rostschutzmittel, Spraydosen, Reinigungsmittel und Ähnliches aus Haushalten werden bei der Schadstoffsammlung in haushaltsüblichen Mengen akzeptiert.

Wandfarben gehören nicht dazu, da sie keine Schadstoffe enthalten. Diese Farben müssen ausgehärtet in der Restmülltonne entsorgt werden. Die dazu gehörigen leeren Behälter hingegen sollen in der Grünen Tonne plus platziert werden. Leere Farb-, Lackdosen und -eimer sowie leere Spraydosen gehören ebenfalls in die Grüne Tonne plus.

Die Schadstoffe sollten aus Sicherheitsgründen in der Originalverpackung angeliefert werden und auslaufsicher verpackt sein, außerdem dürfen die einzelnen Gebinde nicht schwerer als 20 Kilogramm und nicht mehr als 30 Liter umfassen. Autobatterien (Bleiakkumulatoren) unterliegen einer Pfandpflicht und werden daher vom Handel zurückgenommen. Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen können bei den AVR-Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch oder auch Hirschberg kostenlos abgegeben werden. Auch Altöl wird nicht angenommen. Hier besteht eine Rücknahmepflicht für den Handel. Tankstellen und Werkstätten nehmen Altöl häufig ebenfalls an.