Schärferer Blick für ein Tabuthema

Die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen ist ein andauerndes Problem. „Man muss immer wieder darauf aufmerksam machen“, bedauert Ulrika Müller-Sulzbacher vom Caritasverband Rhein-Neckar.

Auch deshalb gibt es die Woche der seelischen Gesundheit. Zu den Veranstaltungen, die anlässlich dieser bundesweiten Aktion, in der Region organisiert worden sind, gehörte auch der Tag der offenen Tür im Haus des gemeinnützigen Vereins St. Thomas in Schwetzingen. Gerade hier sollte nicht nur das Thema psychische Erkrankungen an sich in den Vordergrund rücken, sondern die Besucher sollten eine Möglichkeit erhalten zu sehen, welche Formen Therapie und Betreuung annehmen können.

Es geht um Mut

Somit begann die Veranstaltung mit einer kleinen musikalischen Darbietung der Musikgruppe der Bewohner, woran sich ein kurzes Theaterstück anschloss. Dieses hatte Marion Gottlob theaterpädagogisch mit mehreren Bewohnerinnen erarbeitet. Beide Aufführungen hatten eine aufmunternde und ermutigende Aussage gemeinsam. Folgerichtig bestand das von den Bewohnern weitestgehend selbst geschriebene Theaterstück auch aus kurzen Episoden, in denen verschiedene Tiere lernen, von sich aus Mut zu schöpfen und zu erkennen, welche Hindernisse sie überwinden können.

In der Tagesstruktur des St.-Thomas-Heims waren außerdem Bilder und Bastelwerke ausgestellt, die ebenfalls bei Therapiemaßnahmen entstanden waren.

„Mit solchen Angeboten und vielen weiteren, die in ganz Deutschland stattfinden, wollen wir unsere Arbeit in die Öffentlichkeit tragen“, erklärte Katrin Dolle, Leiterin des Referats Eingliederung und Rehabilitation des Caritasverbands für den Rhein-Neckar-Kreis.

Die Pandemie hatte das nun zwei Jahre lang verhindert. Dadurch war das Thema psychische Gesundheit wieder etwas aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden, wie Antonia Paponja, die Heimleitung von St. Thomas in Schwetzingen, betont.

„Inzwischen kommt das Thema aber mehr in der Arbeitswelt an, finde ich“, meinte dazu Sozialpädagogin Silke Brat-Reimann, „auch durch Themen wie Burnout.“ Das Gleiche gelte auch für die Schulen. Das sei zwar einerseits bedauernswert, gleichzeitig lässt sich aber durchaus annehmen, dass dadurch der gesellschaftliche Blick für ein leider vorhandenes Tabuthema sich mit der Zeit weiter schärft und Menschen die notwendige Hilfe bekommen.