Schichtsalat? Nee: Bowl!

Nicht nur Brillen, Schmuck, Kleidung und Wohnen unterliegen der Mode. Selbst die Kulinarik folgt Trends. Und da gab es schon einige. Ich erinnere an Toast Hawaii – eine Scheibe Toastbrot mit Schinken, Ananas und Käse überbacken. Ein Hit, der in den 1950er Jahren aufkam. In Corona-Zeiten erlebt dieser in manchen Haushalten (notgedrungen) ein Revival. Irgendwann gehen halt auch mal die Ideen in Sachen Rezepte aus . . .

Als ein Kind der DDR erinnere ich an das Würzfleisch, ein Vorspeiseklassiker, der in den 1970er Jahren in den Küchen Einzug hielt – im nicht sozialistischen Ausland kennt man es als Ragout Fin. Auch Suppen heiß und kalt, Schnitzel mit Pommes, Spaghetti Bolognese, Döner und Wraps mit allen möglichen Füllungen gehören zu diesen Modeerscheinungen, die bis heute auf den Tellern geblieben sind. Manche erinnern sich vielleicht auch an Bubble Tea in den 2000ern. Gesüßter grüner oder schwarzer Tee wurde Milch-shake-ähnlich mit Milch und Fruchtsirup versetzt und in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen angeboten. Nun ja . . .

Mittlerweile wird die Nation von Bowls überrollt. Als ich das zum ersten Mal hörte, war ich regelrecht verzückt: Ich dachte jedoch eher an Bowle – das Wein-Sekt-Getränk mit Früchten – und musste dann enttäuscht feststellen, dass mit Bowl einfach nur eine Schüssel mit Salat gemeint war. Das ist jetzt natürlich sehr banal ausgedrückt, denn das kulinarische Konzept hinter diesen Bowls ist komplex und marketingstrategisch ausgereift. Zutaten werden dabei nämlich nicht vermischt, sondern kunstvoll arrangiert und in – eben – einer Schüssel (Englisch: „bowl“) kredenzt. Meine Mutter würde jetzt sagen: Kind, du meinst sicher Schichtsalat! Naja, theoretisch ja, praktisch ist eine solche Bowl natürlich etwas ganz Besonderes. Ich versuche es mal mit meinen Worten zu erklären: Du haust alles, was du so im Kühlschrank findest, in eine Schüssel, würzt es raffiniert, haust noch ein Dressing drauf und – für meinen Geschmack – etwas Muskatnuss und schon hast du eine Bowl. Die nennst du dann noch „Bauroths Beste“ und schon biste der Hit. Mahlzeit!