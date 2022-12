Schicken Sie Ihre Wünsche!

Ein schwieriges Jahr geht zu Ende: Auf der einen Seite durften wir uns über viele Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen freuen und wieder wie vor der Pandemie Konzerte besuchen oder größere Feste ausrichten. Auf der anderen Seite herrscht seit Februar Krieg in der Ukraine, bei uns sind die Energiepreise rasant gestiegen, die wirtschaftliche Lage trübt sich ein, viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen.

Mit Wunderkerzen und mit vielen Wünschen geht’s ins neue Jahr.

Wie blicken Sie, liebe Leserinnen und Leser, in dieser Situation auf das kommende Jahr? Was wünschen Sie sich für 2023 – für sich selbst, für Schwetzingen, für Deutschland und die ganze Welt? Welche Hoffnungen haben Sie? Worauf freuen Sie sich? Schreiben Sie uns ein paar Zeilen, was Sie sich wünschen und erhoffen und erklären Sie uns, warum.

Wir möchten Ihre Wünsche in der Silvester-Ausgabe in unserer Zeitung und auf unserer Webseite und unseren Social-Media-Kanälen veröffentlichen. Schreiben Sie uns bis 27. Dezember per E-Mail an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de mit Name, Wohnort und dem Stichwort „Wünsche“. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften mit einem schönen Foto von Ihnen. Um die Wünsche möglichst im Umfang einheitlich zu gestalten, bitten wir darum, maximal 300 Wörter beziehungsweise 1500 Zeichen mit Leerzeichen (auf Word) zu schreiben und uns zu senden. kaba