Schieflage

Manchmal möchte man es sich einfach nicht mehr antun: Kaum erblickt ein Vorhaben nur ansatzweise das Licht der Öffentlichkeit, stehen die ersten Kritiker bereit, die es total ablehnen, „mit allen Mitteln“ bekämpfen werden oder gleich einen Anschlag auf die persönliche Freiheit wittern. Dabei spielt es inzwischen fast keine Rolle mehr, um was es im Kern eigentlich geht. Ob die aktuellen Großthemen, die Anlage eines neuen Kinderspielplatzes, Radwege oder Geschwindigkeitsbegrenzungen in Wohngebieten oder Tempolimit auf den Autobahnen. Egal wie die Vorschläge lauten, der Protest kommt zuverlässig und – das Internet macht es möglich – findet stets eine Anzahl Mitläufer.

Denen fällt es offenbar immer schwerer, anzuerkennen, dass wir in einer funktionierenden Demokratie leben, in der gewählte Mitbürger versuchen, tragfähige Rahmenbedingungen für die Gemeinschaft zu schaffen. Vergleicht man das mit einer Sportmannschaft, müsste auch notorischen Verweigerern oder Egoisten klarsein, dass sie mit mancher Haltung dem Team schaden. Diejenigen, denen an einer konstruktiven Kritik gelegen ist, sollten sich prüfen, wieweit sie sich aktiv einbringen können und wollen. Bei jeder Wahl für eine hohe Beteiligung sorgen ist da bereits eine Grundlage. Verantwortung in welcher Funktion auch immer zu übernehmen, wäre der nächste Schritt. Dass dies dann zu den aufreibenden Disziplinen gehört, erfährt Karl Lauterbach als Gesundheitsminister inzwischen täglich.

