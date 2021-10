Schimper-Gemeinschaftsschule: Abriss ist jetzt im vollen Gange

Schwetzingen. Nachdem die Schülerschaft und die Lehrkräfte schon zu Beginn des neuen Schuljahres das neue Schulgebäude der Karl-Friedrich-Schimper Gemeinschaftsschule beziehen konnten, läuft nun der Rückbau und Abriss des alten Schulgebäudes auf Hochtouren, das teilte am Montag der Zweckverband mit.

Seit 1977 war die Schule am Standort in der Spoletostraße – damals ein moderner Neubau – untergebracht. Nach 44 Jahren steht jetzt der Gesamtabbruch des alten Schulhauses mit seinen 28 500 Quadratmetern umbautem Raum und insgesamt 7000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche an.

Das Unternehmen Erd & Abbrucharbeiten Marius Plickert aus Mainz ist zurzeit mit dem Rückbau von Fenstern, Verkleidungen und der kompletten Innenausstattung beschäftigt. Aktuell gehen alle Beteiligten von einem Zeitraum zwischen sechs und acht Monaten aus.

Aufgrund der doch grundlegenden Sanierungsbedürftigkeit der alten Karl-Friedrich-Schimper-Realschule entschied sich die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Unterer Leimbach“ als Schulträger 2013 in einem Grundsatzbeschluss dazu, einen Neubau zu realisieren. Damit nutzten die drei Verbandsgemeinden die einmalige Gelegenheit, ihre ursprünglich vier Schulstandorte in Schwetzingen, Oftersheim undPlankstadt mit drei Werkrealschulen und einer Realschule zusammenzulegen und diesen Neubau am Standort Schwetzingen und unter Regie des Zweckverbands „Unterer Leimbach“ zu errichten. zg

