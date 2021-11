Der Betrieb der Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule in dem neuen Gebäude läuft. Doch so wichtig die Infrastruktur sei, so die Schulleiterin Nicole Winkler und Bürgermeister Matthias Steffan in der Zweckverbandssitzung Unterer Leimbach, so grundlegend sei auch die Software. Heißt in diesem Fall die personelle Ausstattung über den reinen Lehrbetrieb hinaus. Die Erfahrungen hätten

...