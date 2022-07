"Schimpertag" in Schwetzingen abgesagt

Schwetzingen. Der heutige "Schimpertag" in Schwetzingen entfällt kurzfristig. Das teilt die Kulturreferinten der Stadt Barbara Gilsdorf am Montagmorgen mit. "Leider müssen wir, nach Abstimmung mit Bürgermeister Matthias Steffan, unseren heutigen 'Schimpertag' krankheitsbedingt absagen", heißt es in ihrer Mitteilung. Die Veranstaltung hätte ab 18 Uhr in der Karl-Friedrich-Schimper-Schule stattgefunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

"Akute Krankheitsfälle und die aktuelle Coronalage haben schweren Herzens zu dieser Entscheidung der Stadtspitze geführt", so Gilsdorf weiter. Der "Schimpertag" wird alternierend in dessen Geburtsstadt Mannheim und seinem Sterbeort Schwetzingen am 15. Februar begangen. Pandemiebedingt war diesmal der heutige 18. Juli als Ausweichtermin angedacht.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Konzert Musikschule gibt Kostproben im Schwetzinger Schlossgarten Mehr erfahren Schwetzingen Richtig vorsorgen Mehr erfahren