Schlachtfest bei den Freien Wählern in Schwetzingen

Endlich ist es wieder soweit: Am Samstag, 4. Februar, ab 11 Uhr, kommen im Schwetzinger Lutherhaus die Freunde feiner „Schweinereien“ auf ihre Kosten. Nach zwei pandemiebedingten schlachtfestlosen Jahren starten die Schwetzinger Freien Wähler (SFW) durch und bieten Leckereien vom Schwein am Buffet, so Fraktionsvorsitzender Carsten Petzold in seiner Einladung.

Für einen einmaligen Betrag gilt „all you can eat“ solange der Vorrat reicht. Frisch aus dem Hause Back kommen nicht nur Wellfleisch, Leberknödel und Sauerkraut auf den Tisch, sondern auch Wurstsuppe, Leber-, Grieben-, Bratwürste und Kartoffelwurst. Verfeinert wird alles mit Schweinemett, Griebenschmalz und Hausmacher Wurst, dazu gibt’s Brot und saure Gurken.

Für den Nachmittag ist Nuss- und Hefekranz der Bäckerei Utz bestellt. Eine große Auswahl an Getränken steht bereit und wartet auf die Abnehmer. Auch die SFW bleiben von den allgemeinen Preiserhöhungen nicht verschont. „Wir mussten deutlich teurer einkaufen als in den vergangenen Jahren. Deshalb waren wir gezwungen, die Preise moderat zu erhöhen“, so Petzold. Das Büffet kostet 15 Euro pro Person.