Schlägerei auf dem Schlossplatz in Schwetzingen

Schwetzingen. Ein Zeuge meldete am Sonntag gegen 3.14 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Personen auf dem Schlossplatz in Schwetzingen. Zwei Personen konnten durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Nach derzeitigem Sachstand schlug ein 21-Jähriger einem 20-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde, heißt es im Polizeibericht. Zudem steht der 21-Jährige im Verdacht, mehrere Pflanzenkübel eines Lokales umgeworfen zu haben. Ob hier ein Schaden entstanden ist muss noch geklärt werden. Ebenso ist unklar, wie viele Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalles, die gebeten werden, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/28 80 in Verbindung zu setzen.

