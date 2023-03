Bad Dürkheim. Zu einer Schlägerei ist es am Samstag in Bad Dürkheim gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es im Bereich eines Weingutes in der Weinstraße Nord gegen 2.20 Uhr zu der Auseinandersetzung zwischen drei Personen.

Beim Eintreffen der Beamten, flüchtete zwei der drei Beteiligten, hierunter der Geschädigte in eine unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06322/963-0 zu melden.