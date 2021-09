Heidelberg. Vor einem Club in der Unteren Straße in der Heidelberger Altstadt ist es am frühen Samstagmorgen um 4.13 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 26-Jähriger dabei leicht verletzt. Die Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Dem Täter gelang es unerkannt zu flüchten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Auseinandersetzung machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Telefon 06221/1 74 17 00 zu melden.