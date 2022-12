Schlafen wie ein Münchner im Himmel

München ist ja immer eine Reise wert, aber jetzt in der Vorweihnachtszeit erfüllt die ganze Stadt ein besonderes Flair. Zahlreiche Weihnachtsmärkte laden ein, ein besonders schöner mit Märchenerzähler ist im Innenhof der Residenz aufgebaut und richtig gemütlich geht’s in Haidhausen am Pariser Platz zu. Zwei echte Moritatensängerinnen treten hier auf und ein kleiner Weihnachtsmann radelt über die Köpfe der Menschen. Wer tagsüber in der Innenstadt shoppen geht – München hat ja noch immer die größte Dichte an Designer- und Modeboutiquen in Deutschland – kann hier abends entspannen und bei Feuerzangenbowle und Lebkuchen rasten.

Hier in Haidhausen am Orleansplatz gegenüber dem Ostbahnhof steht auch eines der schönsten familiengeführten Hotels der bayerischen Landeshauptstadt. Und gerade haben die letzten beiden der 51 Zimmer im Boutiquehotel MOMA 1890 einen ganz individuellen neuen Schliff bekommen. Drei Stationen mit der U-Bahn direkt vor dem Haus, zehn Minuten mit der Straßenbahn, 40 Minuten Fußweg vorbei an netten kleinen Feinkost- und Modegeschäften, am Landtag entlang über die Isarauen – schon steht man von hier aus mitten in der Stadt. Auch bekannt als Künstler- oder Franzosenquartier dürften der Markt am Wiener Platz, das berühmte Wirtshaus am Nockherberg und der Mariahilfplatz mit der Auer Dult bekannt sein – ein regelmäßig wiederkehrender traditioneller Rummelplatz.

Jedes Zimmer ein Einzelstück

Der Blick auf das Boutiquehotel MOMA 1890 am Orleansplatz. © MOMA/Heiko Loeffler

Aber es ist das Hotel selbst, das eine Reise wert ist, vor allem, weil die Mitarbeiter einem so zugewandt sind. Ein freundliches Gespräch an der Rezeption, der Tipp und die Reservierung in den besten Lokalen ringsum, ein Frühstück, das keine Wünsche offenlässt und bei dem man sich die Eiergerichte nach Gusto zubereiten lassen kann, das sind sicherlich die wichtigsten Voraussetzungen für einen schönen Aufenthalt. Und wer öfter in Großstädten unterwegs ist, der weiß auch, dass solche Häuser selten geworden sind.

Hier kommt nun aber das ganz besondere Flair des MOMA 1890 hinzu, das einen schon gefangen nehmen kann. Die Inhaber Moritz und Maximilian Seidel (die Anfangsbuchstaben der beiden Vornamen ergeben den Hotelnamen) haben das im Jahr 1890 von ihrem Urgroßvater Franz Xaver Kroisi gegründete Hotel wieder zu dem gemacht, was es einmal war: eine gute Adresse.

Jedes Zimmer ist ein Einzelkunstwerk: Betten, Tapeten, die Ausstattung mit Designerlampen und Kunst passen zueinander, da merkt man den Architekten mit dem Blick fürs Schöne im Seniorchef Kurt Seidel, der hier leidenschaftlich umgestaltet hat. Gäste, die zeitloses Design lieben, finden hier Designermöbel von Vitra, Le Corbusier, Hansen oder Eames & Co. Die Designerleuchten kommen von Occhio, Flos, Artemide oder Ingo Maurer. Große Duschen mit Glaswänden und Armaturen von Laufen und Dornbracht lassen sie den natürlichen Luxus genießen. Und Pflegeprodukte der Marke L’Occitane aus der Provence sorgen für Frische und Pflege.

Blick ins Treppenhaus mit Historie. © Heiko Loeffler

Im Zimmer warten ein Tablet-PC zur freien Nutzung, antiallergene Bettwäsche bedeckt die hochwertigen Boxspringbetten, isolierverglaste Fenster schützen vor Auto- und Straßenbahnlärm und nach hinten raus gibt’s sowieso noch ruhigere Zimmer. Gerade fertig geworden ist jetzt noch das Turmzimmer – eine Art Honeymoon-Suite, von dessen Fenster aus man bei schönem Wetter die Alpen sehen kann. An der Honor-Bar stehen alkoholfreie Getränke und Snacks gratis bereit. Bewusst haben die Hoteliers auf Minibars verzichtet, die viel Strom fressen und in denen meist das steht, auf was man grad keine Lust hat.

Den Blick fürs Schöne bewahren

Die Familie hatte schon früher den Blick fürs Schöne, denn im großen Flur sind noch das originale Treppengeländer mit Ornamenten und passend dazu eine wunderbar kitschig-alte Tapete erhalten, die jetzt an zwei Stellen von einem Kunstmaler erneuert wurde. Auch das war ein Ziel der Familie Seidel: „Wir wollen den Stil des Hauses aus dem Jahr 1890 erhalten und haben mit großer Behutsamkeit saniert. Und doch wollen wir unseren Gästen hohen Komfort der heutigen Zeit bieten, damit sie sich wohlfühlen und so etwas wie einen Rückzugsort in der Großstadt finden“, sagt Franziska Grillenberger aus dem Management, die übrigens ihre Wurzeln in der Kurpfalz hat („Meine Oma hat schon in Speyer im ,Goldenen Engel‘ gearbeitet“).

Blick in eines der Grand-Zimmer. In diesem Fall mit großen Blumenmustern tapeziert. © Heiko Loeffler

Wer typische bayerische Gastlichkeit sucht und nicht unbedingt darauf aus ist, in die klassischen Touristenfallen im Stadtzentrum zu tappen, der findet direkt um die Ecke in der Gaststätte „Zum Brünnstein“ ein Paradebeispiel. Leber, Fasan, Brezenknödel, Schweinsbraten, Lüngerl: Da schmeckt einfach alles – und man sitzt mittendrin bei den Menschen, die ringsum wohnen. Auch eine gute Adresse ist der Augustiner in Haidhausen, ebenfalls nur ein paar Minuten Fußweg entfernt. Und danach heißt es „schlafen wie ein Münchner im Himmel“ im MOMA.

Kontakt zum Hotel: MOMA 1890, München-Haidhausen, Orleansplatz. Doppelzimmer gibt es ab 172 Euro pro Nacht. Infos per E-Mail an info@moma1890.com oder Telefon 089/4 48 24 24.