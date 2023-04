Heidelberg. Ein Unbekannter hat in Heidelberg in einem Fitnessstudio zwei Schließfächer ausgeräumt. Wie die Polizei mitteilte, wurde auf bislang unbekannte Art und Weise die Vorhängeschlösser des jeweilig genutzten Schließfachs der Kunden geöffnete. Im Anschluss entwendete der Täter diverse Gegenstände im Gesamtwert von 100 Euro. Angestellte des Fitnessstudios verständigten daraufhin die Polizei. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1