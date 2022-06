Schloss in Flammen - das gilt es zu beachten

Vor vier Jahren kamen knapp 5000 Besucher - nun folgt nach längerer Corona-Pause die Fortsetzung von Schloss in Flammen im Schlossgarten Schwetzingen. An diesem Samstag, 25. Juni, steigt das große Konzert innerhalb des Mannheimer Mozartsommers auf der Bühne mit Blick auf die kurfürstliche Sommerresidenz. Die außergewöhnliche Veranstaltung mit abschließendem Feuerwerk findet in Kooperation mit dem Nationaltheater Mannheim statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wegen Schloss in Flammen wird der Schwetzinger Schlossgarten am Veranstaltungstag bereits um 17 Uhr vollständig gesperrt werden - Kassenschluss ist um 16 Uhr. Hintergrund: Die großen Feuerwerkskaliber von bis zu 200 Millimeter Durchmesser, die von der Parkseite aus abgeschossen werden, erfordern entsprechende Aufbauarbeiten. Der Veranstalter Yellow Concerts, das Nationaltheater Mannheim und die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg hoffen hier auf das Verständnis der Bevölkerung und Anwohner.

Der Einlass zur Veranstaltung wird ab zirka 18 Uhr erfolgen. Es stehen dann drei Eingänge - der Haupteingang, der Eingang Dreibrückentor und der Eingang Zähringerstraße - zur Verfügung. Wer noch Karten kaufen möchte, kann dies bei allen Vorverkaufsstellen bis Samstag etwa 12 Uhr tun. Die Abendkasse befindet sich nur am Haupteingang Schlossgebäude und öffnet um zirka 17 Uhr. Restkarten und Gewinner-, Ehren-, sowie Pressekarten werden dort erhältlich sein. Die beliebten Picknickplätze kosten 30 Euro an der Abendkasse. Sitzplätze gibt es zwischen 35 und 85 Euro.

Mehr zum Thema Schwetzingen Abendliche Operngala erleben – mit Freikarten Mehr erfahren Schlossgarten Einfach zu heiß Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Rückkehr der Großveranstaltung (mit Verlosung) Lichterfest glänzt in Schwetzingen mit Premieren Mehr erfahren

Tische und Stühle nur auf Wegen

Wegen möglicher Sichtbehinderungen ist es nicht gestattet, Zelte oder Schirme auf den Picknickflächen beziehungsweise auf dem Veranstaltungsgelände aufzubauen. Grillen ist ebenfalls verboten. Tische und Stühle müssen auf den Wegen bleiben, Decken dürfen auf den Rasen mitgenommen werden. Das Mitbringen von Hunden ist nicht gestattet.

Die Prämierung der schönsten Picknick-Arrangements durch die Jury findet in der Pause statt. Die Veranstalter halten bei ungünstiger Witterung Regencapes zum Selbstkostenpreis bereit. Für die gastronomische Versorgung der Konzertbesucher ist mit schmackhaften Speisen und gekühlten Getränke gesorgt, heißt es abschließend in einer Pressemitteilung. kaba/zg

Weitere Informationen unter www.schlossinflammen.de