Schloss in Flammen in Schwetzingen - wie ein Sommernachtstraum

Schwetzingen. Es war ein richtiger Sommernachtstraum, der sich am Samstagabend im Schlossgarten Schwetzingen abspielte. Zum Finale des Mozartsommers gestaltete Generalmusikdirektor Alexander Soddy mit dem Orchester des Nationaltheaters Mannheim die schönsten Kompositionen aus der Welt der Oper, dargeboten unter dem weithin klaren nächtlichen Himmel und vor der malerischen Kulisse des Schlosses.

Das anschließende und die Veranstaltung krönende Abschlussfeuerwerk, welches nach dem Vorbild englischer Königshöfe partiturgerecht gezündet wird, war bis weit ins Umland zu sehen und deutete: Nach einer langen Durststrecke ist diese glanzvolle Veranstaltung zurückgekehrt. Und die begeistert nicht nur Klassikfans, die auf den Stühlen vor der Bühne Platz nehmen und das von Comedian Christian Chako Habekost moderierte Programm verfolgen.

An den Wegen und auf Rasenflächen haben es sich Besucher in Picknickmanier gemütlich gemacht. Ob ganz leger in bequemer Freizeitkleidung und mit Bollerwagen oder einfallsreicher mit Motto-Outfit etwa ganz Barock oder in strahlendem Weiß mit passendem Interieur – Hingucker gibt es stets viele bei dieser finalen Gala des Mannheimer Klassikreigens. Ein wichtiges Utensil nicht weniger Besucher: Anti-Mücken-Spray. Denn die stechenden Plagegeister scheinen ebenfalls Musikfans zu sein – und die Gäste des Schlossgartens müssen als Picknicksnack herhalten.

Auch wenn der Vorverkauf eher Verhalten war, füllten sich die Stuhlreihen vor der Bühne und die Plätze hinter der Hirschgruppe gut. Kurzentschlossene hatten scheinbar die Wetterprognosen abgewartet, nachdem es auch schon völlig verregnete „Schloss in Flammen“-Abende, und sicherten sich noch am Veranstaltungstag Eintrittskarten an der Schlosskasse.

