Schlosscard öffnet Tore

Die neue Schlosscard der staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs öffnet die Türen und Tore aller unter deren Verwaltung befindlichen Einrichtungen im Land. „Sie eignet sich als attraktives Weihnachtsgeschenk, das lange Freude bereitet. Denn ab dem ersten Eintritt ist die Schlosscard für ein Jahr gültig – Zeit genug, um die schönsten Schlösser, Klöster, Burgen, Ruinen und Gärten in Baden-Württemberg zu besuchen“, meint Geschäftsführer Michael Hörrmann. Im Ticketheft enthalten sind 26 Eintrittskarten zum Gesamtpreis von 26 Euro. Damit können alle 26 bedeutenden Kulturdenkmale jeweils von einer Person einmal besucht werden.

Für alle, die noch ein Geschenk mit Bezug zum Land und seiner Geschichte suchen, ist die Schlosscard der Staatlichen Schlösser und Gärten ein guter Tipp. Ermäßigt kostet die Schlosscard sogar nur 13 Euro. Erhältlich ist sie in allen Monumenten der Staatlichen Schlösser und Gärten – also auch an der Kasse des Schwetzinger Schlossgartens – und übers Internetportal der Staatlichen Schlösser und Gärten www.schloesser-und-gaerten.de oder per E-Mail unter prospekte@ssg.bwl.de .

Diese Monumente sind dabei

Die Schlosscard erlaubt den Eintritt in folgende kulturhistorische Denkmäler: Kloster Alpirsbach, Kloster Schussenried, Kloster und Schloss Bebenhausen, Schloss Bruchsal, Schloss Heidelberg, Botanischer Garten Karlsruhe, Großherzogliche Grabkapelle Karlsruhe, Schloss Kirchheim, Residenzschloss und Schloss Favorite in Ludwigsburg, Barockschloss Mannheim, Kloster Maulbronn, Neues Schloss Meersburg, Kloster Ochsenhausen, Residenzschloss Rastatt, Schloss Favorite Rastatt, Kloster und Schloss Salem, Schlossgarten Schwetzingen, Festungsruine Hohentwiel, Schloss Solitude, Grabkapelle auf dem Württemberg, Schloss Tettnang, Residenzschloss Urach, Kloster Wiblingen, Schloss und Schlossgarten Weikersheim, Residenzschloss Mergentheim und Heuneburg. Bei vielen ist im Eintritt eine Standardführung enthalten. zg