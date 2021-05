Schlosserei Schilling war einst das erste Gebäude

Stark aufgestellt in Sachen Bild- oder Ansichtskartenmaterial ist die Bismarckstraße in der Zeit vor 120 Jahren und davor definitiv nicht. Was sicherlich daran liegt, dass sie schon immer die Eigenschaft einer Durchgangsstraße hatte.

AdUnit urban-intext1

Den inzwischen fast vollständig erledigten Abriss des Schlossereibetriebes Schilling (wir berichteten) wollen wir aber zum Anlass nehmen, zwei seltene „Fundstücke“ aus der Straße zu präsentieren. Zumal das Schilling‘sche Wohn- und Geschäftsgebäude das erste Haus war, das um das Jahr 1870 in der Straße erbaut wurde.

Von seiner grundlegenden, alten Fassadenarchitektur hat es ausweislich des gezeigten Fotos, das um 1890 entstand, nicht viel verloren. Lediglich das alte Holztor das in Hof und Werkstatt führte, gab es schon lange nicht mehr. Ebenfalls existierte das früher übliche, traditionell handgeschmiedete Schlossereihandwerkschild schon lange nicht mehr an der Hauswand. Das Schlüsseldienst-Ladengeschäft kam erst in den 1950er Jahren dazu.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Innenentwicklung Ex-Schlosserei wird zum Wohnkomplex Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ortsgeschichte Carl-Theodor als Sponsor Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fundstücke (Teil 8) Kistendeckel erinnert an Zigarren-Dynastie Mehr erfahren

Spannender wird es indes bei der gezeigten Ansichtskarte „Gruß aus Schwetzingen“. Sie zeigt das frühere Gasthaus „Zum Kronprinzen“ von Louis Schuler und trägt auf ihrer Rückseite einen Poststempel vom 30. Juli 1898. Das Lokal stand im heutigen Bereich der Bismarckstraße 32 (Zahnarztpraxis und früherer Copyshop), also direkt an der Einmündung der Bahnhofsanlage.

AdUnit urban-intext2

Platz für Zigarrenfabrik

Es musste weichen, als nach der Jahrhundertwende dort die Zigarrenfabrik August Neuhaus errichtet wurde. Doch auch diese ist schon seit Jahrzehnten verschwunden. Exakt örtlich zuzuordnen war der „Kronprinzen“ übrigens nur deshalb, weil das direkt gegenüberliegende Haus Nummer 21 noch heute dieselbe Eckkonstruktion wie vor 125 Jahren hat. Ortshistorisch sehr bedeutsam, aber kaum bekannt auch die Tatsache, dass die heutige Bismarckstraße in ihren ersten Ursprüngen „Brückenstraße“ hieß. Dies war hergeleitet von der Leimbachbrücke im gemeinsamen Kreuzungsbereich mit der Karlsruher- und Zähringer Straße.

Die Umbenennung erfolgte im Jahr 1898, nicht lange nach dem Tod von Reichskanzler Otto von Bismarck. Dies geschah damals in unzähligen Städten und Gemeinden Deutschlands, denn es galt damals überall, ihn für seine großen Verdienste zu würdigen.

AdUnit urban-intext3